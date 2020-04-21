Мамед Эфендиев, Отдел экономики 19:38

Бардак на рынке нефти привел к логическому исходу — цена барреля американской марки WTI рухнула до отрицательных значений, продавцы готовы были заплатить покупателю до 40 с лишним долларов за бочку. Уходила в минус и российская Urals. WTI потеряла 306% в цене за один день; рынок захлебнулся в нефти, ее негде хранить. Вот продавцы и решили доплачивать покупателям, лишь бы как-то разгрузить бочки. Хотя в стратегическом резерве даже самих США есть еще место и, пользуясь случаем, президент Дональд Трамп решил закачать туда 75 млн баррелей.

Да и вообще, по расчетам специалистов, для нефти еще хватит места чуть ли не на месяц-другой. «Это финансовое давление», заявил Трамп. И он прав, иначе чем игрой на рынке спекулянтов это назвать невозможно. Воспользовавшись сложившейся и без того сложной ситуацией, они раздули тлеющий нефтяной огонек до уровня мощного пожара. И… разбежались в стороны, оставив тушить его нефтяников. Своим давлением раздавили рынок спекулянты, которые на бирже торгуют бумагами, а не бочками. В понедельник закрывались сделки на май, и игроки старались успеть сбросить неликвид, а рынок в итоге обвалили. В связи с приближением последнего дня торгов майскими фьючерсами других шансов его перепродать могло не остаться. Но речь шла о «бумажном рынке», то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. В отличие от майских, цены на летние фьючерсные контракты WTI торговались на трезвых отметках в 20–30 долларов за баррель. Эту конкретную нефть практически невозможно было сбыть, а трейдеры, которые рассчитывали перепродать купленные ранее объемы, не готовы хранить их до лучших времен. Но рынок верит в постепенное восстановление цен. Тем более, что с мая должны заработать договоренности ОПЕК+. Крупнейшие экспортеры нефти договорились снизить ежесуточную добычу почти на 10 млн баррелей. В частности, обязательства Азербайджана предусматривают снижение ежедневной добычи в мае-июне 2020 года на 23%, или на 164 тыс баррелей. Обстоятельства заставили министров ОПЕК+ срочно провести неформальную телеконференцию и подтвердить свою приверженность соглашению о сокращении добычи. Но фактическое сокращение добычи альянса начнется только с мая, а нефть дешевеет. И раскрученная нефтяная игра приобретает иногда самые неожиданные формы.

Так, исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина в состоянии поддержать мировой рынок нефти, который рушится из-за переполнения хранилищ. Он предлагает передать часть сырья Украине, где есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей. В изобретательности ему не откажешь, бизнес по хранению нефти стал прибыльным, почему бы им не воспользоваться и не монетизировать. Причем, это, по его мнению, не должно касаться российской нефти – враг как никак. По мнению аналитика Raiffeisenbank Андрея Полищука, небывалый дисбаланс на рынке нефти из-за мер по ограничению распространения коронавируса остается основной причиной падения нефтяных котировок. И цены могут продолжить снижение из-за «изоляции» спроса. На рынке возникают опасения по поводу возможности физически накапливать производимые объемы, так как хранилища близки к переполнению. А вот по прогнозу инвестиционного банка Goldman Sachs, рынок нефти ждет мощная ребалансировка, которая спровоцирует ралли. Быстрое заполнение хранилищ потребует резкого сокращения добычи, что в итоге приведет к росту цен. Вместе с тем волатильность будет оставаться крайне высокой. А российский бизнес-омбудсмен Борис Титов считает текущее состояние рынка нефти рыночным и нормальным, а соглашение ОПЕК+, по его мнению, искусственно завышало стоимость черного золота. Именно международный картель позволял получать рекордные прибыли до 1000% в отдельные годы по отношению к себестоимости добычи. Он назвал этот картель полной трансформацией правил рыночной экономики. В отличие от экспертных прогнозов, президент Трамп дал своей администрации конкретное поручение разработать план финансовой поддержки нефтегазовой промышленности страны в условиях кризиса.