Рынок захлебнулся нефтью. Где выход? актуальный комментарий
Бардак на рынке нефти привел к логическому исходу — цена барреля американской марки WTI рухнула до отрицательных значений, продавцы готовы были заплатить покупателю до 40 с лишним долларов за бочку. Уходила в минус и российская Urals. WTI потеряла 306% в цене за один день; рынок захлебнулся в нефти, ее негде хранить. Вот продавцы и решили доплачивать покупателям, лишь бы как-то разгрузить бочки. Хотя в стратегическом резерве даже самих США есть еще место и, пользуясь случаем, президент Дональд Трамп решил закачать туда 75 млн баррелей.
Да и вообще, по расчетам специалистов, для нефти еще хватит места чуть ли не на месяц-другой. «Это финансовое давление», заявил Трамп. И он прав, иначе чем игрой на рынке спекулянтов это назвать невозможно. Воспользовавшись сложившейся и без того сложной ситуацией, они раздули тлеющий нефтяной огонек до уровня мощного пожара. И… разбежались в стороны, оставив тушить его нефтяников. Своим давлением раздавили рынок спекулянты, которые на бирже торгуют бумагами, а не бочками. В понедельник закрывались сделки на май, и игроки старались успеть сбросить неликвид, а рынок в итоге обвалили. В связи с приближением последнего дня торгов майскими фьючерсами других шансов его перепродать могло не остаться. Но речь шла о «бумажном рынке», то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.
В отличие от майских, цены на летние фьючерсные контракты WTI торговались на трезвых отметках в 20–30 долларов за баррель. Эту конкретную нефть практически невозможно было сбыть, а трейдеры, которые рассчитывали перепродать купленные ранее объемы, не готовы хранить их до лучших времен. Но рынок верит в постепенное восстановление цен. Тем более, что с мая должны заработать договоренности ОПЕК+. Крупнейшие экспортеры нефти договорились снизить ежесуточную добычу почти на 10 млн баррелей. В частности, обязательства Азербайджана предусматривают снижение ежедневной добычи в мае-июне 2020 года на 23%, или на 164 тыс баррелей.
Обстоятельства заставили министров ОПЕК+ срочно провести неформальную телеконференцию и подтвердить свою приверженность соглашению о сокращении добычи. Но фактическое сокращение добычи альянса начнется только с мая, а нефть дешевеет. И раскрученная нефтяная игра приобретает иногда самые неожиданные формы.
Так, исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина в состоянии поддержать мировой рынок нефти, который рушится из-за переполнения хранилищ. Он предлагает передать часть сырья Украине, где есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей. В изобретательности ему не откажешь, бизнес по хранению нефти стал прибыльным, почему бы им не воспользоваться и не монетизировать. Причем, это, по его мнению, не должно касаться российской нефти – враг как никак.
По мнению аналитика Raiffeisenbank Андрея Полищука, небывалый дисбаланс на рынке нефти из-за мер по ограничению распространения коронавируса остается основной причиной падения нефтяных котировок. И цены могут продолжить снижение из-за «изоляции» спроса. На рынке возникают опасения по поводу возможности физически накапливать производимые объемы, так как хранилища близки к переполнению. А вот по прогнозу инвестиционного банка Goldman Sachs, рынок нефти ждет мощная ребалансировка, которая спровоцирует ралли. Быстрое заполнение хранилищ потребует резкого сокращения добычи, что в итоге приведет к росту цен. Вместе с тем волатильность будет оставаться крайне высокой. А российский бизнес-омбудсмен Борис Титов считает текущее состояние рынка нефти рыночным и нормальным, а соглашение ОПЕК+, по его мнению, искусственно завышало стоимость черного золота. Именно международный картель позволял получать рекордные прибыли до 1000% в отдельные годы по отношению к себестоимости добычи. Он назвал этот картель полной трансформацией правил рыночной экономики.
В отличие от экспертных прогнозов, президент Трамп дал своей администрации конкретное поручение разработать план финансовой поддержки нефтегазовой промышленности страны в условиях кризиса.
Вашингтон выделит средства для того, чтобы нефтяные компании и рабочие места в них были защищены в долгосрочной перспективе. Нефтяная и газовая промышленность США должна кредиторам более 200 млрд долларов в виде кредитов, обеспеченных запасами нефти и газа. Но выручка резко упала, а стоимость активов снизилась, компании не могут погасить кредиты. Ранее энергетическая отрасль США попросила Федеральный резерв изменить условия кредитного механизма на 600 млрд долларов, чтобы нефтегазовые компании получили возможность использовать их для погашения своих долговых обязательств. Иным путем пошла Саудовская Аравия.
Она готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+. Королевство стремится к достижению стабильности на рынке, готово принимать любые дополнительные меры, но… в партнерстве с членами ОПЕК+ и другими производителями. А между тем остальные производители нефти пока о своих намерениях не объявляли. Да и слишком уж они разрознены. С трудом согласившись на изъятие с рынка 10 млн баррелей в сутки, страны ОПЕК+ вряд ли могут пойти на дальнейшее снижение добычи. А страны вне ее до сих пор так и не определились со своими перспективами. Такая ситуация не может, конечно, стабилизировать нефтяной рынок.
А ведь терпеть дальше такие низкие цены становится все труднее. Правда, уже во многих странах говорят о необходимости снижения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Но былой спрос на нефть восстановится еще не скоро. А рынок перенасыщен. Даже сокращение ОПЕК+ добычи на 10 млн баррелей в сутки на ситуации сильно не отразится – надо убрать с рынка еще 10-20 млн баррелей в сутки, чтобы цены пошли в рост. Но кто пойдет на такое снижение добычи. А поднять мировую экономику даже в посткоронавирусный период кажется делом еще более трудным – как бы не началась новая война с поиском виновного в распространении болезни. Что же ожидает нефть – прогнозов много, ответа нет.