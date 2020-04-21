Минобороны Азербайджана опровергает: «У нас нет беспилотников с таким номером»
Накануне армянские СМИ распространили информацию о том, что армянским войскам в Карабахе удалось сбить принадлежащий азербайджанской армии БПЛА «Орбитер».
При этом пресс-служба Минобороны Армении распространила ряд фотографий, на котором якобы запечатлены обломки азербайджанского беспилотника с его серийным номером.
Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армянской стороны, заявив, что все беспилотники азербайджанской армии находятся в строю и потерь нет.
Комментируя фотографии обломков с серийным номером, в оборонном ведомстве заявили, что беспилотники с таким номером и серией никогда не стояли и не стоят на вооружении азербайджанской армии.