Иран вызвал переполох запуском военного спутника

Соединенные Штаты призывают Совет Безопасности ООН проверить запуск Ираном военного спутника на предмет соответствия международным соглашениям, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря страны Майка Помпео.

«Иран постоянно заявляет, что их ракетная программа не связана с военной сферой. Сегодняшний запуск подтверждает то, о чем мы долгое время говорили», — сказал Помпео.

Он добавил, что любая страна имеет обязательства обратиться в СБ ООН с целью проверить деятельность Ирана на соответствие международным соглашениям.