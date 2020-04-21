20:13

Состоялось первое онлайн-совещание министров культуры стран - членов ЮНЕСКО. Основная цель встречи заключалась в обмене мнениями между министрами о влиянии пандемии COVID-19 на культуру, а также о мерах, принятых в связи с этим. На встрече присутствовали министры и другие высокопоставленные должностные лица из более чем 180 стран. Как известно, сложившаяся в мире ситуация в связи с пандемией COVID-19, повлияла на многие области, в том числе и на область культуры, доступ к культурным объектам был ограничен, также большинство культурных мероприятий было отложено или отменено.

Выступая на первом онлайн-совещании министров культуры стран - членов ЮНЕСКО, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев рассказал о мерах, принятых в нашей стране во время пандемии коронавируса под руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также довел до сведения информацию о соответствующих распоряжениях, подписанных президентом. Было отмечено, что благодаря напряженной деятельности Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики, который координирует деятельность государственных учреждений в этой области, ситуация с пандемией в нашей стране своевременно была взята под контроль и распространение этого вируса было предотвращено.