Состоялось первое онлайн-совещание министров культуры стран - членов ЮНЕСКО
Состоялось первое онлайн-совещание министров культуры стран - членов ЮНЕСКО. Основная цель встречи заключалась в обмене мнениями между министрами о влиянии пандемии COVID-19 на культуру, а также о мерах, принятых в связи с этим. На встрече присутствовали министры и другие высокопоставленные должностные лица из более чем 180 стран.
Как известно, сложившаяся в мире ситуация в связи с пандемией COVID-19, повлияла на многие области, в том числе и на область культуры, доступ к культурным объектам был ограничен, также большинство культурных мероприятий было отложено или отменено.
Выступая на первом онлайн-совещании министров культуры стран - членов ЮНЕСКО, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев рассказал о мерах, принятых в нашей стране во время пандемии коронавируса под руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также довел до сведения информацию о соответствующих распоряжениях, подписанных президентом. Было отмечено, что благодаря напряженной деятельности Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики, который координирует деятельность государственных учреждений в этой области, ситуация с пандемией в нашей стране своевременно была взята под контроль и распространение этого вируса было предотвращено.
А.Гараев дал информацию о различных социальных программах, реализуемых нашим государством в условиях специального карантинного режима, а также отметил, что Министерством культуры реализовано более 20 проектов. В качестве примера министр рассказал об инициативе «Оставайся дома, твори дома», проектах «Культура, которая нас объединяет», «Учись творчеству дома» и других, а также подчеркнул их важность в сложившейся ситуации.
Рассказывая о важности глобальных проектов в нынешней ситуации, министр также подчеркнул, что Азербайджан присоединился к глобальному движению «ResiliArt», которое объявлено открытым ЮНЕСКО с 15 апреля, и активно продвигает это движение среди творческих людей нашей страны. Следует отметить, что вышеупомянутое движение направлено на повышение осведомленности о влиянии пандемии COVID-19 на сферу культуры и на стремление поддержать деятелей искусства во время и после кризиса.