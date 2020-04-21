Дания возмущена «провокацией» США в Гренландии

Посол США в Дании Карла Сэндс написала в своей статье, что правительство США готовит значительный пакет финансовой поддержки, который поможет дать импульс экономическому росту в Гренландии. Она объяснила необходимость этого агрессивным поведением России, проводимой ею милитаризацией Арктики, а также «хищническими экономическими интересами» Китая в этом регионе.

В парламенте Дании возмутились новыми планами США оказать экономическую помощь Гренландии, посчитав это провокацией. Об этом сообщает Altinget.

Данное американское предложение вызвало сильное возмущение в датском парламенте, причем некоторые члены парламента охарактеризовали его как крайне провокационное вмешательство. Так, член Комитета по иностранным делам парламента Карстен Хонге, заявил, что США явно «переходят черту» с этим предложением, которое может привести к разногласиям с их союзниками.

В августе прошлого года сообщалось, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости.