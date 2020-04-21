В Израиле ужесточат карантин

Правительство Израиля в ходе телефонной конференции утвердило новый список ограничений на отмечаемые на следующей неделе День независимости государства и День поминовения павших, а также на первые дни священного мусульманского месяца Рамадан, сообщила правительственная пресс-служба.

"В День независимости с 17.00 вторника, 28 апреля, и до 20.00 среды, 29 апреля, граждане смогут покидать свои дома только для покупки лекарств или других необходимых товаров и для получения необходимых услуг только в своем населенном пункте. При отсутствии таких услуг в населенных пунктах можно будет выехать в соседние. Работа общественного транспорта будет прекращена", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.