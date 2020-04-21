Кризис на рынке недвижимости Турции

Продажи недвижимости в Анкаре упали на 40% из-за пандемии коронавируса, при этом цены на жилье не снизились, заявил РИА Новости глава одной из городских компаний по недвижимости Хасан Унер.

"С начала пандемии продажи упали на 40%, однако если объект хорош по качеству и продается по разумной цене, то он сразу же покупается, и коронавирус этому не мешает. Цены на недвижимость не упали. Однако если вы умеете хорошо торговаться, то можете существенно снизить цены при покупке, как и раньше", - сказал собеседник агентства.

Люди понимают, что пандемия рано или поздно закончится, все надеются на лучшие времена, поэтому уже сейчас стараются выгадать, отметил Унер. "Наши клиенты, как и раньше, стараются покупать старое жилье под снос, чтобы потом быть в прибыли, получив новое жилье на месте снесенного. Кроме этого, кризис почти не повлиял на дешевые объекты - будь то дома, квартиры, участки земли. Покупатели - в основном турки, хотя появилось много иностранцев, что касается Анкары, то здесь это, в основном, афганцы, сирийцы", - сказал глава компании.

По его словам, пандемия не оказала влияния на строительство жилья. "Есть много строительных проектов, и сейчас в госучреждения стоят очереди на получения разрешений, потому что есть спрос, и работа не может стоять. Туризм и связанные с ним отрасли просели из-за коронавируса, однако на строительство пандемия никак не повлияет. Продажа недвижимости идет своим чередом, и после пандемии все вернется к прежним показателям", - добавил Унер.