В маленьком Сингапуре уже 10 тысяч больных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 10 тысяч, за сутки выявлено более тысячи новых случаев заболевания, сообщает Министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 22 апреля текущего года, 12.00 мы подтвердили еще 1016 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении Минздрава.

Ранее сообщалось, что в стране зарегистрированы 9 125 случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 10 141.