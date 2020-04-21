Коронавирус продолжает убивать сотни жителей Нью-Йорка

За сутки в штате Нью-Йорк скончались 474 человека с коронавирусом, за день до этого умер 481 пациент, следует из данных, представленных на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.

Штат находится в центре эпидемии коронавируса в США.

"Кривая снижается сейчас, вопрос в том, сколько она будет снижаться", - заметил Куомо.

Согласно графику, который он продемонстрировал, общее число госпитализированных на 21 апреля составило 15 599, за день до этого данный показатель составлял 16 044.

Как сообщил Куомо, 20 апреля умер 481 человек с COVID-19. При этом днем ранее скончались 478 человек, 18 апреля - 507 человек, 17 апреля - 540 человек, 16 апреля - 630.