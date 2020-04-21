У США возникли новые проблемы с нефтью

Новые проблемы с нефтью возникли у США. Объемы сырья, которое хранится в танкерах у западного побережья в районе Калифорнии, достигли рекордных 20 миллионов баррелей, пишет Bloomberg.

Почти 30 танкеров служат плавучими хранилищами, так как на фоне пандемии коронавируса многие нефтеперерабатывающие заводы остановлены. Из-за падения спроса на сырье судам некуда идти, 22 из них дрейфуют около западного побережья уже как минимум неделю.

Так происходит не только в Калифорнии. Танкер Seaexpress месяц вынужден находиться в заливе Пьюджет-саунд (штат Вашингтон). В нем находится нефть для компании Royal Dutch Shell Plc.

Цена на майский фьючерс американской марки WTI 20 апреля падала почти до минус 40 долларов за баррель. Эксперты указывают, что причиной этого стало переполнение хранилищ нефти по всему миру.