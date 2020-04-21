Кельбаджар и Нахчыван лидируют в чемпионате Азербайджана по FIFA20

На данный момент с 12 очками лидирует команда Джавида Муртузаева Kalbacar Wolves. По дополнительным показателям им уступает Nakhchivan Alinja Tower Джавида Гурбанова. На 3-м месте с 9 очками Ибрагим Керимов и его команда Gobustan Stones. Турнир продолжится 23 апреля.

В Национальной киберлиге FIFA20, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством связи и высоких технологий, сыграно 4 тура.

В онлайн-лиге принимают участие 20 сильнейших азербайджанских киберигроков в FIFA20. Каждый участник изначально выбрал по два клуба и две сборные, которыми и играет.

Турнир проходит в два круга. Всего будет проведено 38 туров, по итогам которых восьмерка сильнейших выйдет в плей-офф. Матчи этого этапа будут проводиться по олимпийской системе. Команды сыграют между собой по три игры (система best of 3). Киберспортсмен, первым одержавший две победы, выйдет в следующий этап.

Два игрока, победившие всех своих соперников в плей-офф, определят чемпиона в «Большом финале».

Команды, проигравшие в полуфинале, встретятся в матче за 3-е место. Встречи «Большого финала» и за бронзовые медали пройдут по системе Best of 5. То есть команда, выигравшая 3 из 5 игр, будет объявлена победителем.

Общий призовой фонд турнира – 17 тысяч манатов. Победитель получит 500 манатов, за 2-е место полагается 250 манатов, за 3-е – 150, а за 4-е – 100. Помимо этого, в течение сезона за каждую победу игроки будут получать 30 манатов, за ничью – 20 манатов, за поражение – 10 манатов. Это говорит о том, что даже проигравший все игры участник в конце получит 380 манатов.