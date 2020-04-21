Скандал: COVID-19 появился намного раньше

Округ Санта Клара с центром в городе Сан-Хосе знаменит тем, что в нем расположена знаменитая Кремниевая долина. Именно в этом округе жили люди, умершие 6 и 17 февраля, в тканях которых, взятых посмертно, был обнаружен вирус. До этого долго считалось, что первым умершим от коронавируса на территории Соединенных Штатов, был больной из пригорода Сиэтла Киркленда, штат Вашингтон, чью смерть зафиксировали 29 февраля. Потом обнаружили еще двух умерших 26 февраля. Но калифорнийские случаи сильно меняют первоначальную картину распространения инфекции как по географии, так и по времени.

Анализ проб, взятых у людей, умерших в Калифорнии в начале и середине февраля, показал, что причиной их смерти стал коронавирус. Это означает, что эпидемия в США началась значительно раньше, чем власти обратили на нее должное внимание.

В феврале в США, как, впрочем, и в других странах, ощущался большой дефицит тестов на коронавирус, поэтому неудивительно, что какие-то случаи оказались не опознаны вовремя. Тестировали лишь тех, кто был в контакте с лицами, вернувшимися из района Уханя и имел выраженные признаки респираторного заболевания. У погибших жителей округа Санта Клара таких контактов не было, что, в свою очередь, говорит о существовании довольно длительной истории передачи инфекции внутри местного сообщества, которую еще предстоит выявить.

На настоящий момент в округе зафиксировано 88 летальных случаев из почти двух тысяч выявленных эпизодов заболевания. Но теперь совсем неясно, какие из смертей, которые отнесли на другие причины в первой половине февраля, также были причинены коронавирусом. Кстати, гибель первых больных в начале февраля указывает на то, что эпидемия уже была в Калифорнии по крайней мере во второй половине января. Первый же официально выявленный случай передачи вируса в Санта Кларе относится лишь к 28 февраля, позже этот пациент, 68-летний Азар Ахраби, умер 9 марта. Все могло быть значительно хуже, если бы власти округа уже 16 марта, намного раньше, чем в остальной Америке, не ввели строгие карантинные меры. Но если бы тут, не говоря уже о прочих штатах, обеспокоились раньше, США не заняли бы первых строчек в мировых списках заболевших и умерших.

Отсутствие ясности в истории распространения эпидемии заставляет с особой опаской относиться к призывам Белого дома побыстрее выходить из карантина. Вторая волна может оказаться покруче первой, которая пришла так незаметно.