Пожилой китаец заразил 78 человек и заставил власти закрыть Харбин

В китайском городе Харбин (провинция Хэйлунцзян) пациент из-за халатности врачей заразил как минимум 78 человек, после чего власти вынуждены были принять решение закрыть город для людей без регистрации в нем. Об этом сообщает The Paper.

Известно, что 87-летний Чэнь обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Его госпитализировали во вторую больницу города, где у него со 2 по 6 апреля была высокая температура тела.

При этом врачи по непонятной причине не делали ему тест на коронавирус, а сам мужчина был уверен, что у него гипостатическая пневмония из-за того, что он много времени провел в лежачем положении.