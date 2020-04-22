В мире идет настоящая гонка по созданию вакцины от коронавируса Covid-19. Несомненно, что тот, кто первым создаст эффективное средство профилактики и лечения от пандемической инфекции, не просто прославится, но и станет очень богатым. То и дело появляются сообщения о начале испытаний вакцины на животных, и даже на людях. Правда, пока что нет реляций об успехе.

Тем не менее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что завтра, 23 апреля, начнутся клинические испытания на людях вакцины, разработанной учеными из Оксфордского университета. Сами разработчики оценивают ее успех в 80 процентов.

Министр во время ежедневной правительственной пресс-конференции по вопросам борьбы с коронавирусом сообщил, что команда специалистов из Оксфорда, а также другая — из Империал Колледж Лондона, получат из бюджета для своих исследований 20 миллионов фунтов стерлингов.

Команда исследователей Дженнера из Оксфорда, похоже, спешит: ученые хотят начать производство, не дождавшись результатов клинических испытаний, чтобы уже к сентябрю иметь 1 миллион готовых доз.

М.Хэнкок на всякий случай сказал, что разработка вакцины является «ненадежной наукой», однако обе команды ученых делают быстрые шаги в этом направлении и будут поддержаны правительством. Он отметил, что «мы инвестируем и в производственные мощности, и если какая-то из этих вакцин безопасно подействует, мы сможем предоставить ее британцам так быстро, как только возможно». Правда, он предостерег, что в этом процессе все «еще не так определенно».

Вакцина из Оксфорда названа ChAdOx1 nCov-19 и создана из безвредного вируса, взятого от шимпанзе, который был модифицирован с целью переноса части коронавируса. Уже выявлено, что эта техника генерирует сильный иммунологический ответ при других болезнях. Учеными проведены переговоры с тремя британскими фирмами, а также несколькими заграничными. В тестировании вакцины дали согласие принять участие 500 человек.

Параллельно команда ученых из Империал Колледж Лондон с февраля тестирует свою вакцину на животных и ожидает, что клинические испытания на людях начнутся в июне.

Во всем мире известны 70 вакцин против коронавируса. Но именно Великобритания завтра станет одним из немногих государств, кроме США и Китая, где вакцина будет испытываться уже на человеке. Гонка за чудодейственным лекарством от пандемической инфекции набирает темп. А победитель, как известно, получает все.