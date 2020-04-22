Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 22 апреля 2020, 23:14

В Европе начался процесс постепенного «воскрешения» экономики. Правда, шаги эти делаются далеко не во всех странах - членах Евросоюза и достаточно осторожно. Тем не менее послабления в порядке деятельности предприятиям малого и среднего бизнеса важны - даже тонкий ручеек финансовых поступлений поможет реанимировать целые отрасли. Прежде всего, сферу услуг и торговли. Например, в Эстонии, где коронавирус пока еще не пошел на спад, крупная международная торговая сеть, принадлежащая норвежцам, уже объявила о возвращении времени работы своих продовольственных магазинов к прежнему графику.

В Латвии с наступлением более теплого времени заметно оживление в некоторых ресторанах, где открыты террасы. Здесь обслуживают клиентов, соблюдая 2-метровую дистанцию между занятыми посетителями столиками. В отличие от многих других европейских стран, в Латвии не закрывались парикмахерские и салоны красоты. Посетителей в них, несомненно, намного меньше, чем в «докоронавирусные» времена. Тем не менее жизнь там теплится. До сих пор все еще не работают спа-салоны, бассейны, фитнесс-центры. В то же время немало строительных объектов в Риге продолжают возводиться. Это касается новых крупных торговых центров, жилых комплексов. Коронавирус закрыл границы практически всех европейских государств, «похоронив», таким образом, туристическую отрасль. В Балтийских странах — Литве, Латвии и Эстонии — это традиционно важная сфера обслуживания, и немалая часть пополнения государственного бюджета. С туризмом связаны отели и услуги такси. Я недавно должен был воспользоваться таксометром, вызвав его по телефону. В обычное время поездка по центру Риги на короткое расстояние стоила бы мне как минимум 5-8 евро. На сей раз диспетчер при заказе назвала мне фиксированную цену — в 1,5 евро! Что важно отметить, я садился на заднее сиденье автомобиля, отделенное в целях безопасности от водителя прозрачным плексигласовым щитком.

На мой сочувствующий вопрос о тяжелых временах, таксист признал, что работы не стало — в день в лучшем случае удается сделать 3 поездки. А это значит — семья пока вынуждена жить на сбережения. Если они, конечно, есть. В то же время руководители этой отрасли рассчитывают на обещанную поддержку со стороны государства, как и многие другие. Правда, пока что обнадеживающих сигналов со стороны латвийских властей нет. Надо сказать, что Латвия объявила чрезвычайную ситуацию еще 12 марта, на день позже, чем это сделала Дания, но на две недели раньше Великобритании. Весьма похожий на действия датчан подход продемонстрировали латвийские власти в реализации нового режима жизни — здесь не было крайне жестких мер по ограничению передвижения в городах и между городами, не вводился пропускной режим. Власти Латвии считают, что именно такие действия и сознательность граждан позволили взять ситуацию с распространением Covid-19 под контроль. На сегодня здесь число заболевших 748 при 5 летальных исходах. (Напомним, что население этой страны составляет около 2 миллионов). Правда, правительственный кризисный центр весьма осторожно говорит об отмене режима ЧС — пока известно, что он сохранится до 12 мая. Причем, эпидемиологи говорят о еще не преодоленном пике заболеваний в стране. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис только что сообщил, что возвращение к нормальной культурной жизни вопреки ожиданиям не произойдет так, как многие надеялись. Организаторы крупнейшего в Балтии фестиваля популярной музыки Positivus объявили о переносе летнего события на следующий год. Возвращаясь к Дании. По недавним сообщениям, в королевстве уже пошли на некоторые послабления в режиме карантина. Уже открылись начальные школы и детские сады. А еще в этой стране только что разрешили открыть парикмахерские. Как следствие — бум посетителей. После месяца вынужденного затворничества представительницы прекрасного пола устремились стричься, краситься, приводить себя в порядок. Не отстают от них и мужчины. Сейчас очереди в датские парикмахерские салоны по записи на три недели вперед. Очередям способствует и то, что по требованиям дезинфекции здесь должно обеспечить специфическую уборку после каждого клиента, что требует дополнительного времени.