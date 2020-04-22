Теперь Россия и Беларусь спорят о гречке

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства Беларуси Алексей Богданов заявил, что страна задумалась об отказе от импорта российской гречки. Его слова передает агентство «Белта».

Как пояснил белорусский министр, такое решение было принято после отказа России поставлять крупу. «Вдруг как гром среди ясного неба мы получаем отказ в поставках. Это было большой неожиданностью», — констатировал он.

В связи с этим президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией в ближайшее время. Также он принял решение увеличить объем посевных площадей гречихи в два раза. По словам Богданова, это позволит стране обеспечивать внутренний рынок гречкой самостоятельно, а также экспортировать небольшие количества крупы в другие страны.