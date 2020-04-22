«К сожалению, в своем заявлении МИД Азербайджана лишь отметил, что министру иностранных дел Армении нисколько не стыдно продолжать претендовать на чужие земли, - констатировал депутат, комментируя haqqin.az этот документ. - Конечно, ему не стыдно. Что вообще стеснительному человеку делать в политике? Политика не для совестливых. Пока мы не избавимся от прежней инерции, повторения подобных обтекаемых заявлений, никакие переговоры не будут иметь результата. А Армения, злоупотребляя такой ситуацией, будет стараться любыми путями сохранить статус-кво конфликта. Право на нашей стороне, а мы почему-то, вместо того чтобы атаковать, защищаемся».

Уже более 20 лет Азербайджан слышит одни и те же заявления, и ничего не меняется – наши земли остаются оккупированными. Разумеется, речь идет об атаках на дипломатическом фронте. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что мы должны перейти от оборонительной тактики к наступательной. И сам он во всех своих выступлениях по международной тематике всегда в наступлении. На заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, Мюнхенской конференции по безопасности, Давосском экономическом форуме, дискуссионном клубе «Валдай» и десятках других престижных форумов. Однако адекватной позиции нашего МИДа не наблюдается, утверждает Дж. Фейзиев.

Критикует депутат и инертность азербайджанских дипломатических представительств за рубежом.

Примерно в 80 странах мы имеем дипмиссии в форме посольств, консульств или представительств, но и там нет серьезной работы по доведению до зарубежной общественности правды о нашей стране. Между тем Азербайджан является мировым лидером по характеру, объему и результатам реформ, осуществленных за последние десять лет. Это невозможно отрицать, и даже подавляющее большинство в лагере оппозиции признают и принимают эту реальность. И если после стольких неоспоримых успехов давление на Азербайджан продолжается под старыми, фальшивыми предлогами, это означает, что достойно показать наши достижения на международном уровне, уверен депутат.

«Единственный выход из создавшегося положения - реформы. Нам, безусловно, нужны радикальные реформы в нашей внешней политике. Особенно кадровые. В стране есть Дипломатическая академия, есть Академия управления при президенте, у нас тысячи молодых людей, которые учились за границей, а потом вернулись в страну. Где они, задействованы ли на дипломатическом поприще? Конечно, нет. А все потому, что процесс приема на дипломатическую службу непрозрачен.

В большинстве случаев люди на эту работу попадают по принципу локализма и регионализма, и их интересы не совпадают с интересами народа и государства. У них одно стремление – оказаться в какой-нибудь развитой западной стране. А потом, если общественность или правительство страны, где они работают, проявит хоть малейшее дружелюбие по отношению к Азербайджану, эти «дипломаты» тут же приписывают этот успех себе и начинают трубить об этом на весь свет, а в противном случае мигом списывают свои промахи на кого-нибудь или вообще «на обстоятельства». Большинство мероприятий, которые они проводят за рубежом, абсолютно показные, не работающие и не имеющие никакого эффекта.

А тем временем образованные, трудолюбивые и патриотичные молодые люди, каких у нас немало, демотивированы несправедливым подходом к их трудоустройству, определению их места в обществе. Во всяком случае, что касается дипломатической карьеры, они, как и все, видят, что во внимание здесь берутся некие другие факторы, а вовсе не профессионализм», - резюмирует Дж.Фейзиев.