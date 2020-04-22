Депутат Джаваншир Фейзиев: «Почему наш МИД отступает перед армянами?» громкое заявление
Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев подверг резкой критике вялую реакцию азербайджанского МИД на заявления главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, что для его страны неприемлемо решение карабахского вопроса, предполагающее «территориальные уступки» Азербайджану.
Как считает Дж.Фейзиев, общество ожидало более жесткого ответа нашего внешнеполитического ведомства на такую агрессивную и бессовестную риторику армянского руководства.
«К сожалению, в своем заявлении МИД Азербайджана лишь отметил, что министру иностранных дел Армении нисколько не стыдно продолжать претендовать на чужие земли, - констатировал депутат, комментируя haqqin.az этот документ. - Конечно, ему не стыдно. Что вообще стеснительному человеку делать в политике? Политика не для совестливых. Пока мы не избавимся от прежней инерции, повторения подобных обтекаемых заявлений, никакие переговоры не будут иметь результата. А Армения, злоупотребляя такой ситуацией, будет стараться любыми путями сохранить статус-кво конфликта. Право на нашей стороне, а мы почему-то, вместо того чтобы атаковать, защищаемся».
Уже более 20 лет Азербайджан слышит одни и те же заявления, и ничего не меняется – наши земли остаются оккупированными. Разумеется, речь идет об атаках на дипломатическом фронте. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что мы должны перейти от оборонительной тактики к наступательной. И сам он во всех своих выступлениях по международной тематике всегда в наступлении. На заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, Мюнхенской конференции по безопасности, Давосском экономическом форуме, дискуссионном клубе «Валдай» и десятках других престижных форумов. Однако адекватной позиции нашего МИДа не наблюдается, утверждает Дж. Фейзиев.
Критикует депутат и инертность азербайджанских дипломатических представительств за рубежом.
Примерно в 80 странах мы имеем дипмиссии в форме посольств, консульств или представительств, но и там нет серьезной работы по доведению до зарубежной общественности правды о нашей стране. Между тем Азербайджан является мировым лидером по характеру, объему и результатам реформ, осуществленных за последние десять лет. Это невозможно отрицать, и даже подавляющее большинство в лагере оппозиции признают и принимают эту реальность. И если после стольких неоспоримых успехов давление на Азербайджан продолжается под старыми, фальшивыми предлогами, это означает, что достойно показать наши достижения на международном уровне, уверен депутат.
«Единственный выход из создавшегося положения - реформы. Нам, безусловно, нужны радикальные реформы в нашей внешней политике. Особенно кадровые. В стране есть Дипломатическая академия, есть Академия управления при президенте, у нас тысячи молодых людей, которые учились за границей, а потом вернулись в страну. Где они, задействованы ли на дипломатическом поприще? Конечно, нет. А все потому, что процесс приема на дипломатическую службу непрозрачен.
В большинстве случаев люди на эту работу попадают по принципу локализма и регионализма, и их интересы не совпадают с интересами народа и государства. У них одно стремление – оказаться в какой-нибудь развитой западной стране. А потом, если общественность или правительство страны, где они работают, проявит хоть малейшее дружелюбие по отношению к Азербайджану, эти «дипломаты» тут же приписывают этот успех себе и начинают трубить об этом на весь свет, а в противном случае мигом списывают свои промахи на кого-нибудь или вообще «на обстоятельства». Большинство мероприятий, которые они проводят за рубежом, абсолютно показные, не работающие и не имеющие никакого эффекта.
А тем временем образованные, трудолюбивые и патриотичные молодые люди, каких у нас немало, демотивированы несправедливым подходом к их трудоустройству, определению их места в обществе. Во всяком случае, что касается дипломатической карьеры, они, как и все, видят, что во внимание здесь берутся некие другие факторы, а вовсе не профессионализм», - резюмирует Дж.Фейзиев.