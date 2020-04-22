Министр Сахиль Бабаев обнародовал новую стратегию на ближайшие месяцы

Выступивший на заседании министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в этом году будут полностью реализованы все социальные программы, предусмотренные в связи с уязвимыми группами, а также планы по расширению программ социальной защиты и активной занятости.

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялось заседание коллегии в формате видеосвязи, на котором обсуждалось исполнение поручений главы государства и предстоящие задачи в социальной сфере, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

После окончания специального карантинного режима начнется выдача приобретенных квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

«В этом году им должно быть предоставлено 1500 квартир, а также продолжится работа по предоставлению автомобилей инвалидам войны», - сказал министр.

Сахиль Бабаев также отметил расширение программы государственной социальной помощи. Только в апреле эта программа дополнительно охватила 10 тысяч семей, а общее число таких семей достигло 80,5 тысячи.

Что касается работы по расширению сети центров DOST, которые являются инициативой первого вице-президента Мехрибан Алиевой, то она будет продолжена в посткарантинный период, а в мае планируется открытие нового центра DOST.

Министр добавил, что в период пандемии была обеспечена защита рабочих мест как в государственном, так и в частном секторах. По его словам, с начала года количество трудовых договоров увеличилось на 85,4 тыс. Этот рост в основном связан с переходом от неформальной занятости к формальной.

Министр поручил провести анализ того, по каким сферам заключаются новые контракты, осуществлять строгий контроль за электронной системой “Уведомление о трудовом договоре”, чтобы не прекращать действие новых договоров в посткарантинный период.

Подчеркивая значение расширения других программ социальной поддержки в связи с пандемией, С.Бабаев отметил, что на основании этого будут смягчены и условия назначения страховых выплат по безработице.

«В связи с этим уже подготовлен проект изменений в законодательство. Принятие проекта позволит охватить больше людей страховыми выплатами по безработице. В течение этого года число лиц, на которых распространяются страховые выплаты по безработице, планируется довести до 20 тысяч», - сказал он, добавив, что в этом году в программу самозанятости будут вовлечены 12 тысяч семей.