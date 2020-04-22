В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.

Пациентам было от 38 до 90 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания: гипертонию, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. В частности, хронический бронхит был у 38-летнего пациента.

Отмечается, что таким образом общее число погибших в столице увеличилось до 288. Всего в столице более 31 тысячи случаев заражения, из них 2267 человек уже вылечились.