Материально-техническая база МЧС постоянно обновляется, в страну завозится и успешно используется современная противопожарная и спасательная техника и оборудование.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на днях по заказу министерства в страну были завезены предназначенные для соответствующих спасательных структур МЧС 11 специальных спасательных автомобилей, собранных на базе автомобилей Patrol Safari производства японской компании Nissan.

Эти автомобили со стандартом качества ISO 9001:2015, предназначенные для использования в условиях высокой температуры и влажности, отличаются простотой техобслуживания, безопасностью и надежностью.