Зардушт Ализаде: «СССР был хорошим государством»

Известный азербайджанский политик и обозреватель Зардушт Ализаде в своем комментарии для радио «Свобода» сказал, что во время распада СССР существовала инерция, государство было экономически разделено, и вместо него были созданы «несколько иные, но близкие друг к другу структуры».

На днях президент России Владимир Путин заявил, что на постсоветском пространстве постепенно преодолевается страх перед возрождением СССР. Он также сказал, что объединение усилий постсоветских стран является естественным делом.

Он заметил, что в сложившейся ситуации интеграционные отношения между этими странами очень низки, и ни одно из них не хочет видеть свое будущее в одном государстве с Россией. Политический обозреватель подчеркнул, что даже Беларусь, которая заключила соглашение о Союзном государстве с Россией, пытается дистанцироваться от него.

«Сейчас Владимир Путин говорит, что народы и государства не боятся того, что будет восстановлен СССР, пытаются объединить усилия. Но дело в том, что народы не боялись СССР, они не хотели распада этого государства. СССР разрушили правящие классы. Для народов страна, называвшаяся СССР, было очень хорошим государством. Народы просто хотели смягчить политическую систему, отстранить от власти воров и тупых партократов, отменить бессмысленные запреты, создать частную собственность, многопартийную систему и провести свободные выборы», - заявил Зардушт Ализаде.

Что же касается сегодняшнего дня, то Зардушт Ализаде подчеркнул, что народы уже не вспоминают СССР, в лучшем случае говорят, что «в то время все было не так уж и плохо». По его мнению, сейчас уже все понимают, что нет такой сильной воли, чтобы восстановить СССР.