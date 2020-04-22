Министр нефти Ирана: ОПЕК не справится с ситуацией в одиночку

Организация стран-экспортеров нефти не может единолично заниматься текущими рыночными проблемами, заявил министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане, передает Mehr.

«Вспышка коронавируса привела к резкому падению спроса на топливо, что также привело к падению цен в этом году», - сказал Зангане. Он отметил, что, исходя из предыдущих оценок, ОПЕК установила спрос на нефть во втором квартале этого года на уровне 14 миллионов баррелей в день, однако из-за пандемии коронавируса рыночный спрос сейчас составляет около трех миллионов баррелей в сутки.

Заявив, что ОПЕК не сможет справиться с ситуацией в одиночку, Зангане призвал других производителей, включая производителей сланцевой нефти, выполнить свои обязательства перед лицом глобального вызова, чтобы помочь преодолеть кризис. По его словам, если ОПЕК и остальные игроки, не входящие в ОПЕК на рынке, не будут сотрудничать, ситуация определенно ухудшится.