Босния попросила Баку о помощи, азербайджанский самолет летит в Сараево

Азербайджан откликнулся на просьбу министра безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудина Радончича оказать помощь стране в борьбе с коронавирусом, передает haqqin.az со ссылкой на боснийский телеканал N1.

«Дипломатическая миссия Азербайджана в Боснии и Герцеговине проинформировала Министерство безопасности Боснии, что самолет с помощью приземлится 23 апреля в международном аэропорту Сараево, - говорится в сообщении. - Министр Радончич от имени всех граждан Боснии и Герцеговины поблагодарил правительство и народ Азербайджана за эту поддержку».

Также отмечается, что Радончич провел недавно конференцию со всеми послами, аккредитованными в Сараево, и попросил помощи у них, а также у международных организаций и институтов. Среди тех, кто отозвался на призыв Боснии, есть и Европейский союз, предоставивший помощь в размере 80,5 млн евро.