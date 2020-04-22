22 апреля около 15:30 трое неизвестных пытались перейти из Ирана в Азербайджан, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС).

Застава была поднята по команде «К оружию», служебную территорию перекрыли. Наряд приказал нарушителям остановиться, сделав предупредительный выстрел в воздух, однако они не подчинились приказу и начали стрелять.

В соответствии с требованиями закона «О государственной границе» погранотряд применил оружие, в результате один из нарушителей был ранен, остальным удалось скрыться. Раненому оказали первую медицинскую помощь, он был доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу, но, несмотря на принятые меры, спасти его жизнь не удалось.

На месте происшествия было обнаружено 2 кг наркотического вещества, похожего на гашиш, двустволка с обрезанным стволом, шесть патронов, гильза от патрона. Поисковые работы на территории были продолжены.

Представитель иранской пограничной службы был приглашен на место происшествия.

Сотрудники погранотряда «Гёктепе» и Ленкоранской военной прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.