По азербайджанским пограничникам открыли огонь инцидент на границе с Ираном; фото
22 апреля около 15:30 трое неизвестных пытались перейти из Ирана в Азербайджан, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС).
Согласно информации, нарушители пытались перейти границу на территории заставы погранотряда «Гёктепе» вблизи села Дашкенд Ярдымлинского района.
Застава была поднята по команде «К оружию», служебную территорию перекрыли. Наряд приказал нарушителям остановиться, сделав предупредительный выстрел в воздух, однако они не подчинились приказу и начали стрелять.
В соответствии с требованиями закона «О государственной границе» погранотряд применил оружие, в результате один из нарушителей был ранен, остальным удалось скрыться. Раненому оказали первую медицинскую помощь, он был доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу, но, несмотря на принятые меры, спасти его жизнь не удалось.
На месте происшествия было обнаружено 2 кг наркотического вещества, похожего на гашиш, двустволка с обрезанным стволом, шесть патронов, гильза от патрона. Поисковые работы на территории были продолжены.
Представитель иранской пограничной службы был приглашен на место происшествия.
Сотрудники погранотряда «Гёктепе» и Ленкоранской военной прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.