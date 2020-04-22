Второй штат США подаст иск против Китая из-за коронавируса

Второй штат США — Миссисипи — вслед за Миссури подаст иск на Китай из-за сокрытия информации о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора штата Линн Фитч, пишет "Лента.ру".

По ее словам, из-за политики Китая пострадали слишком много жителей штата (сюда прокурор включила заболевших, умерших и потерявших работу), что не должно оставаться без наказания. Фитч подчеркнула, что она собирается добиться справедливости в суде. Она также призвала Конгресс поддержать иск штата Миссури против Китая.