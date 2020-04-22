Госдеп: у нас нет доказательств искусственного создания COVID-19
Бюро разведки и исследований (INR) Госдепартамента США не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа, заявила помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая INR.
«На данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию», – сообщила Маккарти, добавив, что ученые со всего мира исследовали коронавирус и его генетическую последовательность, передает ТАСС.
Кроме того, по словам главы Бюро разведки и исследований Госдепа, у американской стороны нет сведений о том, где находится «нулевой пациент» и откуда пошло распространение COVID-19. «Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем», – допустила она.
С аналогичным заявлением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео. В эфире телеканала Fox News он заявил, что США не обладают доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа.
«Мы не знаем этого и того, откуда точно он начался. В этом главная проблема и состоит, – ответил Помпео, добавив: - Когда мы попытались сделать это, китайцы отказали нам в доступе не только в лабораторию, но и... всюду, где мы могли бы найти первоисточник этого вируса».