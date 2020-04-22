Госдеп: у нас нет доказательств искусственного создания COVID-19

«На данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию», – сообщила Маккарти, добавив, что ученые со всего мира исследовали коронавирус и его генетическую последовательность, передает ТАСС.

Кроме того, по словам главы Бюро разведки и исследований Госдепа, у американской стороны нет сведений о том, где находится «нулевой пациент» и откуда пошло распространение COVID-19. «Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем», – допустила она.

С аналогичным заявлением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео. В эфире телеканала Fox News он заявил, что США не обладают доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа.

«Мы не знаем этого и того, откуда точно он начался. В этом главная проблема и состоит, – ответил Помпео, добавив: - Когда мы попытались сделать это, китайцы отказали нам в доступе не только в лабораторию, но и... всюду, где мы могли бы найти первоисточник этого вируса».