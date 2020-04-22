Сегодняшняя статистика коронавируса: более 2,6 миллиона зараженных

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 628 527. Пандемия охватила 185 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Прирост числа заболевших за сутки составил 64,4 тысячи человек.

С начала пандемии скончались 183 424 пациента, еще 784 986 выздоровели.

Наиболее пострадавшими от коронавируса странами остаются США (824,8 тысячи), Испания (204,1 тысячи), Италия (183,9 тысячи), Франция (159,2 тысячи) и Германия (148,4 тысячи). Причем уровень смертности от COVID-19 в европейских странах-антилидерах составляет около 10 процентов.

В России с начала эпидемии заболели 57 999 человек.