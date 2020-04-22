За нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 22.04.2020 до 00:00 23.04.2020 сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции задержали 1208 человек, управлявших транспортными средствами на автомобильных дорогах страны, сообщает Управление дорожной полиции.

Задержанные были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса Азербайджана об административных нарушениях.

В целом с 01.04.2020 года по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики привлечены 36364 участника движения.