США расследуют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК+ в марте попасть к трейдерам раньше времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, к расследованию подключились ФБР и Госдепартамент США.

Источники агентства на условиях анонимности заявили, что речь идет о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+. По их словам, комиссию интересует, могли ли трейдеры, у которых была инсайдерская информация о переговорах, заработать «сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебаниях цен на нефть», передает РБК.

