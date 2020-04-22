В Турции продают популярный среди туристов остров

В Турции продается остров Кучук-Орак в Эгейском море. Об этом сообщила газета Hurriyet Daily News.

Остров площадью 22,6 гектара расположен в провинции Мугла, недалеко от курортного города Бодрум. Место пользуется популярностью у туристов, туда ежедневно причаливают прогулочные катера. На территории острова расположена вилла площадью 500 квадратных метров и еще одно здание в 150 квадратных метров. Также на нем есть оливковая роща.

Остров является охраняемой природной зоной, новое строительство там запрещено. Собственники хотят продать его за 125 миллионов турецких лир (около 18 миллионов долларов).