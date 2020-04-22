Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, в конференции приняли участие председатель совета ВТО Диксон Катешумбва, зампред ВТО по Европейскому региону, председатель Госкомтаможни Азербайджана генерал-полковник Сафар Мехтиев, зампред по Азиатско-Тихоокеанскому региону Пранаб Кумар Дас, зампред по Американскому и Карибскому региону Рамирез Паниагуа, зампред по региону Восточной и Южной Африки Филисо П. Валашья и другие.

Видеоконференция была проведена для оценки ситуации, возникшей в связи с пандемией коронавируса, и изучения альтернативных механизмов для продолжения работы ВТО.

На конференции были обсуждены вопросы организации предстоящих мероприятий ВТО, утвержден перенос на декабрь сессий Политической комиссии, а также проведен обмен мнениями вокруг заседаний ВТО, которые были отложены из-за пандемии.