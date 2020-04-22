На автомагистралях Баку снижена скорость движения

В связи с нестабильной погодой в Баку на основных магистралях снижена допустимая скорость движения, сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он отметил, что в связи с дождливой погодой скорость движения снижена на всех проезжих полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт.

Он обратился с просьбой к участникам движения быть осторожными в такую погоду, соблюдать на дорогах допустимую скорость, учитывать метеорологические условия.

"Также просьба к пешеходам не выходить на проезжую часть дороги и, переходя дорогу, пользоваться пешеходными переходами", - посоветовали в БТА.