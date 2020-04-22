Вьетнам справился с коронавирусом

Ни одного случая заражения коронавирусом не было выявлено за минувшую неделю во Вьетнаме. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики, передает ТАСС.

"По состоянию на 6 часов утра 23 апреля общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией во Вьетнаме сохранилось на прежнем уровне - 268. Таким образом, впервые с начала пандемии за целую неделю в стране не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом", - говорится в коммюнике минздрава.

Согласно докладу национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, на текущий момент во Вьетнаме 223 человека из 268 заразившихся коронавирусной инфекцией полностью вылечились, 45 заболевших продолжают оставаться в медицинских учреждениях под наблюдением врачей.