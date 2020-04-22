Али Асадов уволил госслужащего за нарушение карантина
За нарушение требований культурного поведения и профессионализма уволен с госслужбы старший советник Кабинета министров, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, за допущенные в период карантинного режима действия, противоречащие принципам повышения доверия граждан к государственным органам и госслужащим, а также за нарушение требований культурного поведения и профессионализма при общении с гражданами в соответствии с законами АР «О государственной службе» и «Правилах этического поведения государственных служащих» согласно распоряжению Кабинета министров освобожден от занимаемой должности старший советник сектора работы с регионами отдела развития регионов Аппарата Кабинета министров Рашад Ягуб оглу Рустамов.