В Перу из-за коронавируса освобождают тысячи заключенных

В Перу выпустят на свободу из тюрем три тысячи заключенных из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал ATV со ссылкой на министра юстиции страны Фернандо Кастаньеду.

По словам министра, это коснется матерей детей в возрасте до трех лет, беременных женщин, заключенных-женщин старше 60 лет, которые не совершали тяжких преступлений, тех, кому присудили наказание в виде заключения сроком до четырех лет, и тех, кому до окончания тюремного срока осталось менее шести месяцев.

Кастаньеда отметил, что соответствующий указ будет опубликован в официальной печати 23 апреля. Первые помилованные выйдут на свободу примерно через две недели.