Азербайджанец снимал на телефон, как в него стреляют в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга произошел конфликт со стрельбой, сообщают российские СМИ.

Сегодня около 1:30 ночи в полицию обратился мужчина и сообщил о стрельбе у дома № 4 на улице Фёдора Абрамова. Прибывшие на место полицейские установили, что между неизвестными на улице произошёл конфликт, после чего было произведено несколько выстрелов из травматического пистолета.

В результате 47-летнего гражданина Азербайджана госпитализировали с ранением в поясницу. Стрелявший скрылся на автомобиле Ford Focus белого цвета. Потерпевший снимал произошедшее на свой мобильный телефон. На месте происшествия нашли четыре гильзы от травматического пистолета.