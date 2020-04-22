Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства восстановления основных показателей экономического развития, передает БЕЛТА.

«Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара», — пожаловался Лукашенко.

Он пояснил, что в начале года Белоруссии «испытала нефтяные ограничения» со стороны России, затем произошел разрыв экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с коронавирусом.

Лукашенко подчеркнул, что в этих условиях нужно удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития чего бы это ни стоило: «Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги».