Азербайджанский экономический университет в рейтинге лучших вузов мира

Одна из престижных в мире рейтинговых организаций Times Higher Education (THE) обнародовала рейтинг THE İmpact Ranking на 22 апреля 2020 года. В рейтинге, соответствующем 17 Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН, UNEC (Азербайджанский государственный экономический университет) поднялся на 619-е место среди университетов мира (601+), и на первое в Азербайджане.

Наилучший результат из 17 целей UNEC показал по пункту 8 - «Достойная работа и экономический рост». За деятельность по этой цели UNEC вошел в число 300 (201-300) лучших университетов мира.

По цели «Качественное образование» UNEC расположился в ряду 401-600 лучших университетов мира.

UNEC по цели «Промышленность, инновация и инфраструктура» находится в 401+ ряду, а также по цели «Партнерство для целей» в числе 401-600 лучших университетов мира.