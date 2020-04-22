Синоптики о погоде на завтра: дожди
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами дожди. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром.
Как сообщили haqqin.az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 7-9, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.
Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Ночью и утром туман, будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 6-9, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью 3-6 градусов, днем 0-3 градуса мороза.