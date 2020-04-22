АФФА о кандидатах на пост главного тренера сборной Азербайджана
В последние дни в турецких и балканских СМИ активно муссировалась новость о том, что сборную Азербайджана по футболу вновь возглавит хорватский специалист Роберт Просинечки, ныне тренирующий турецкий клуб «Кайсериспор».
Реагируя в том числе и на эту информацию, официальный сайт АФФА сообщает, что в данный момент переговоры с кандидатами на пост главного тренера национальной команды не ведутся.
«Как мы уже сообщали, за прошедший период АФФА проделала соответствующую работу для определения кандидатов на должность главного тренера сборной Азербайджана, - говорится в заявлении. – Был составлен расширенный список претендентов. Данный список обсуждался на заседании исполкома АФФА 28 января. Были учтены рекомендации исполкома и Тренерского комитета, согласно которым был сформирован шорт-лист кандидатов. Однако в связи с пандемией коронавируса, охватившей большинство стран мира, во многих сферах жизнь замедлилась или остановилась вовсе. Футбольные соревнования, как внутренние, так и международные, были приостановлены на неопределенный период, все еще не определен четкий календарь будущих матчей. В связи с этим АФФА временно приостановила переговоры с кандидатами. При этом Ассоциация систематически поддерживает связь с данными специалистами».
Напомним, что последним главным тренером сборной Азербайджана был хорватский специалист Никола Юрчевич. При нем наша команда набрала 1 очко в отборочном цикле Евро-2020 и завершила отборочный турнир на последнем месте.
Соотечественник Юрчевича Роберт Просинечки возглавил национальную команду Азербайджана в ходе отборочного цикла Евро-2016 и проработал с ней до конца 2017 года, охватив также отбор к чемпионату мира-2018. В том цикле сборная установила рекорд, набрав 10 очков.