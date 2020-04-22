АФФА о кандидатах на пост главного тренера сборной Азербайджана

Реагируя в том числе и на эту информацию, официальный сайт АФФА сообщает, что в данный момент переговоры с кандидатами на пост главного тренера национальной команды не ведутся.

В последние дни в турецких и балканских СМИ активно муссировалась новость о том, что сборную Азербайджана по футболу вновь возглавит хорватский специалист Роберт Просинечки, ныне тренирующий турецкий клуб «Кайсериспор».

«Как мы уже сообщали, за прошедший период АФФА проделала соответствующую работу для определения кандидатов на должность главного тренера сборной Азербайджана, - говорится в заявлении. – Был составлен расширенный список претендентов. Данный список обсуждался на заседании исполкома АФФА 28 января. Были учтены рекомендации исполкома и Тренерского комитета, согласно которым был сформирован шорт-лист кандидатов. Однако в связи с пандемией коронавируса, охватившей большинство стран мира, во многих сферах жизнь замедлилась или остановилась вовсе. Футбольные соревнования, как внутренние, так и международные, были приостановлены на неопределенный период, все еще не определен четкий календарь будущих матчей. В связи с этим АФФА временно приостановила переговоры с кандидатами. При этом Ассоциация систематически поддерживает связь с данными специалистами».

Напомним, что последним главным тренером сборной Азербайджана был хорватский специалист Никола Юрчевич. При нем наша команда набрала 1 очко в отборочном цикле Евро-2020 и завершила отборочный турнир на последнем месте.

Соотечественник Юрчевича Роберт Просинечки возглавил национальную команду Азербайджана в ходе отборочного цикла Евро-2016 и проработал с ней до конца 2017 года, охватив также отбор к чемпионату мира-2018. В том цикле сборная установила рекорд, набрав 10 очков.