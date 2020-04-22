Жители Азербайджана могут выиграть $174 миллиона в эту пятницу

Как вам такой заголовок: «Игрок из Азербайджана сорвал крупнейший джекпот мира». Кажется сказкой, не так ли? На самом деле, такое вполне может произойти, и победителемджекпота Mega Millions в $174 млн можете стать вы.

Крупнейшие лото мира на расстоянии щелчка мыши

Если вы когда-нибудь мечтали выиграть огромный лотерейный приз, который изменит вашу жизнь, вы скорее всего знаете, что крупнейшие джекпоты мира разыгрываются в лотереях Америки. Возможно, вам довелось слышать про призы в более $1,5 млрд, которые разыграли в последние годы две ведущие американские лотереи – Powerball и Mega Millions. Наверняка, вам тоже хотелось бы принять участие в этих замечательных лотереях, но, увы, поездка в Штаты за билетом – не вариант.

У нас есть для вас хорошие новости – вы можете играть в ведущие лотереи мира онлайн, не покидая Азербайджана. Это возможно благодаря сайту theLotter.com – ведущему мировому сервису по доставке лотерейных билетов. Играть в такие лотереи как Mega Millions онлайн полностью законно и безопасно.

Правила MegaMillions

Mega Millions, или Мега Миллионы, является популярнейшей американской лотереей. В октябре 2018 она разыграла джекпот в $1,537 млрд, который сорвала жительница Калифорнии. Это рекордный лотерейный выигрыш в истории.

Для выигрыша джекпота игрокам необходимо правильно угадать номера 5 основных шаров (из диапазона 1-70) и шара «Mega Ball» (1-25). Миллионером также можно стать, выиграв второй приз в 1-5 миллионов долларов США (в зависимости от того, выбрали ли вы мультипликатор), с совпадением 5 основных номеров. Кроме этого, вы можете выиграть приз в одной из 7 дополнительных второстепенных категорий. Тиражи лотереи проводятся по вторникам и пятницам, в 23:00 по Североамериканскому восточному времени (EST).

Как играть в лотереи онлайн

Играть онлайн в Мега Миллионы крайне просто – вам надо лишь зарегистрироваться на сайте theLotter, перейти на страницу лотереи Mega Millions, и выбрать ваши номера. Местные представители сервиса в США купят от вашего имени официальный лотерейный билет. Эта услуга оплачивается за счет небольшой наценки к стоимости билета. В случае выигрыша весь приз (после вычета налогов) принадлежит вам.

Это работает?

На все 100%! Сервис theLotter.com находится на рынке уже почти 20 лет, и за это время выплатил своим игрокам почти $100 миллионов в призах. Среди победителей есть и игроки из Украины, ставшие миллионерами с Mega Millions. В сентябре 2017 года Наталия выиграла миллионный второй приз лотереи. Кстати, это не единственный раз, когда ей удалось выиграть по-крупному: осенью 2019 года она взяла джекпот мексиканской лото Чиспасо. Самым удачливым игроком сайта theLotter.com, несомненно, является Аура Д. из Панамы, сорвавшая 30-миллионный джекпот Лото Флориды.