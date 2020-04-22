Шок! МИД Армении: С 2018 года мы не обсуждаем с Азербайджаном поэтапный план

С 2018 года Армения не ведет переговоров на базе поэтапного урегулирования. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопросы газеты «Коммерсантъ» о том, обсуждались ли на встрече в Москве 15 апреля 2019 года какие-либо документы, предполагающие поэтапный подход в карабах ском урегулировании, а также какое отношение к ним выразила армянская сторона и какова нынешняя позиция Армении по вопросу урегулирования карабах ского конфликта.

«Итоги встречи 15 апреля 2019 г. были сформулированы в совместном заявлении глав МИД Армении, России, Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором даны очертания переговоров, и оно не содержит ссылок или даже намеков на поэтапное урегулирование.

Армянская сторона не приемлет какой-либо вариант урегулирования, который не предусматривает реализацию права Карабаха на самоопределение без какого-либо ограничения и который может поставить под угрозу безопасность народа Карабаха.

Для Армении неприемлемы такие предложения, которые подразумевают поэтапный вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта, представленные еще до 2018 года. Более того, с 2018 года Армения не ведет переговоров на базе поэтапного урегулирования.

Армения имеет ясное видение сбалансированных, основанных на компромиссах и соразмерности обязательств подходов, которые могут привести к справедливому и устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнула Анна Нагдалян.