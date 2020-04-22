Таги Ахмедов подарил Човдарову 3 миллиона

Бывший председатель Бакинского метрополитена Таги Ахмедов отказался требовать три миллиона манатов у вышедшего на свободу бывшего начальника управления расформированного МНБ генерала Акифа Човдарова.

Напомним, что ранее на суде Таги Ахмедов утверждал, что Акиф Човдаров вымогал у него три миллиона манатов, и чиновник передал эту сумму, опасаясь угроз генерала.

«Я не намерен встречаться с ним и видеть его лицо», - сказал Таги Ахмедов в ответ журналистам, попросившим прокомментировать освобождение Акифа Човдарова.

Отвечая на вопрос о судьбе трех миллионов манатов, Таги Ахмедов заявил, что дарит их Акифу Човдарову.

«Кто такой Акиф Човдаров, чтобы я встречался с ним и требовал у него деньги? Если государство простило ему деньги, то я тоже дарю их ему», - сказал бывший чиновник.