Главный инфекционист: «Азербайджанцы должны будут носить маски даже после карантина»

Даже после смягчения режима карантина в Азербайджане должно быть обязательным ношение масок. Об этом изданию Modern.az заявил главный инфекционист страны Джалал Исаев.

«Есть люди, которые легко переносят болезнь, а у некоторых она и вовсе протекает бессимптомно. Они могут не чувствовать у себя проявлений болезни, но будут заражать других. Поэтому даже после завершения режима карантина в Азербайджане некоторое время должно быть обязательным ношение масок», - сказал он.

Напомним, что ранее Кабинет министров завил, что с 4 мая в Азербайджане начнется поэтапное смягчение карантинного режима.