Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели операцию против лиц, которые занимались онлайн-торговлей наркотическими средствами, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Главное управление поступила оперативная информация о том, что лица по имени Фарид и Сеймур осуществляют продажу наркотических средств и психотропных препаратов через сеть мгновенных сообщений Whatsapp. В результате проведенной операции были задержаны житель столицы Фарид Шамхалов и его родственник Сеймур Шамхалов.

При проведении обыска у них были обнаружены и изъяты 15 граммов героина, 25 граммов психотропного вещества метамфетамин, 56 единиц прегабалина, 40 единиц тропина, экстази и электронные весы.

Отметим, что покупатели перечисляли деньги на счета Ф.Шамхалова и С.Шамхалова посредством различных платежных терминалов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.