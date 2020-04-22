Депутат Фазаил Агамалы: «Будто Эльмар Мамедъяров покрывает оккупационную политику Армении»

«У меня нет никаких проблем в личных отношениях с Эльмаром Мамедъяровым. Заявляю это со всей ответственностью. Но я неоднократно на заседаниях Милли Меджлиса критиковал его за некомпетентность. Прочитайте последнее заявление МИД Азербайджана! Эльмар Мамедъяров как будто занят тем, что покрывает оккупационную политику Армении против Азербайджана. Нельзя же делать такие беззубые и трусливые заявления против страны-оккупанта. Мы страна, подвергшаяся оккупации. Но наш министр иностранных дел почему-то дает осторожные и даже трусливые комментарии. Если сегодня наш президент открыто занимает жесткую и смелую позицию против страны-оккупанта, затыкает рот Николу Пашиняну, то почему наш министр иностранных дел не поступает так же? Президент страны не обязан каждый раз делать заявления. Согласно опыту многих стран мира, мысли, которые хочет донести до мировой общественности глава государства, обычно озвучивают министр иностранных дел и депутаты. Я, как и всегда, полностью поддерживаю «атакующую дипломатию» президента Ильхама Алиева и считаю, что МИД должен именно ею руководствоваться в своей деятельности», - сказал Фазаил Агамалы в интервью местным СМИ.

В то же время депутат положительно оценил последнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по оккупированным районам Азербайджана.

«Мы должны понимать, что Россия как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ играет очень большую роль в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Ключи решения конфликта находятся в Кремле. Именно поэтому последнее заявление Лаврова породило в азербайджанском обществе надежду на освобождение захваченных районов. Однако вслед за заявлениями российского министра МИД Армении нагло утверждает, что территории Азербайджана не будут освобождены. Такое заявление, прозвучавшее на фоне мирных переговоров, в очередной раз продемонстрировало фашистскую сущность армянского государства. Такое наглое заявление министра иностранных дел Армении не оставил без ответа помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, который озвучил достаточно жесткие аргументы. Но, к сожалению, такого последовательного ответа мы не увидели в заявлении МИД Азербайджана. Напротив, МИД традиционно выступил с трусливым заявлением против страны-оккупанта, традиционно используя осторожные выражения. Позиция МИД должна быть более смелой, решительной и жесткой», - сказал Фазаил Агамалы.