Российский офтальмолог о самых опасных гаджетах на карантине

В период карантина можно сильно испортить зрение, если проводить слишком много времени за гаджетами. Об этом в интервью «Российской газете» заявил главный детский офтальмолог минздрава Ростовской области Александр Ушников.

Ушников считает, что во время нахождения на карантине люди часто проводят много времени перед телевизором, компьютером и смартфоном. «Если делать это бездумно и постоянно, можно испортить зрение навсегда», — заметил врач, объясняя опасность гаджетов во время карантина. Именно смартфоны, по его мнению, несут в себе самую большую угрозу для зрения. На втором месте, по оценке медика, находятся планшеты: «Многие мамы, чтобы дети не мешали им находиться в самоизоляции, дают их маленьким детям, включая мультфильмы». Ушников подчеркнул, что этого делать категорически нельзя.

Ноутбук и компьютер менее опасны, по мнению врача, однако пользованием стационарными девайсами тоже нельзя злоупотреблять. «Постоянное напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму. Особенно, если человек часами смотрит в монитор», — заявил Александр Ушников. Для взрослых специалист посоветовал пользоваться компьютерами не более пяти-шести раз в сутки, разделив подходы перерывами хотя бы в 30 минут.

Врач уточнил, что когда человек смотрит на экран, то он начинает моргать гораздо реже — примерно в два раза. В перерыв Ушников посоветовал подходить к окну, закрывать один глаз рукой, а другим фокусироваться зрением на объектах на улице, а затем смотреть на само стекло. Подобную гимнастику следует повторять для каждого глаза.