Китай пожертвует ВОЗ десятки миллионов долларов
Пекин дополнительно пожертвует Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) $30 млн для поддержки глобальной борьбы с коронавирусом. Об этом заявила спикер МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter.
По словам Хуа, деньги будут направлены на укрепление систем здравоохранения развивающихся стран.
Ранее, в марте, Китай уже выделял ВОЗ $20 млн.
Напомним, 15 апреля США отказались от финансирования ВОЗ и приступили к расследованию ошибок организации «в реагировании и сокрытии распространения коронавируса».