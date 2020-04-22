Китай пожертвует ВОЗ десятки миллионов долларов

Пекин дополнительно пожертвует Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) $30 млн для поддержки глобальной борьбы с коронавирусом. Об этом заявила спикер МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter.

По словам Хуа, деньги будут направлены на укрепление систем здравоохранения развивающихся стран.

Ранее, в марте, Китай уже выделял ВОЗ $20 млн.

Напомним, 15 апреля США отказались от финансирования ВОЗ и приступили к расследованию ошибок организации «в реагировании и сокрытии распространения коронавируса».

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