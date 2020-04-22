Кремль об обвинении Китая в сокрытии коронавируса

В Кремле не видели подтвержденных фактов того, что Пекин несвоевременно среагировал на угрозу распространения новой коронавирусной инфекции.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с тем, что Китай запоздало отреагировал на угрозу и скрывал информацию о COVID-19.

Песков указал, что Москва находится в полном контакте с китайскими партнерами по вопросам коронавируса.

Как сообщает «Интерфакс», Пескова также попросили прокомментировать инициативу ряда официальных лиц США судиться с Китаем для компенсации экономических потерь из-за коронавируса. На это он ответил, что коронавирус — это общий вызов для всего человечества, мировой экономики в целом и каждой страны в отдельности.