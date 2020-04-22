В Баку сотрудники полиции накрыли подпольное кафе фото
В Сабаильском районе Баку на улице И.Мамедова в нарушение правил особого карантинного режима работало кафе, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Владелец объекта общепита Сохраб Исаев и девять находящихся в заведении посетителей были доставлены в 8-е отделение полиции района.
С.Исаев оштрафован на 200 манатов по решению суда. В отношении посетителей были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках и применен штраф в размере 200 манатов.